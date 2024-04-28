Моргачева Прасковья Антоновна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева Прасковья Антоновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Моргачев Антон Наумович

Мать: Моргачева Аграфена Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Григорий Фирсов Макаров и девица Матрена Федосеева Макарова
Смерть
Неизвестно

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