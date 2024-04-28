Моргачева Федосья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Ефрем Андреев Моргачев и Васса Андреева Мерзликина
Смерть
Неизвестно