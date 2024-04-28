Моргачева Федосья Антоновна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева Федосья Антоновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Моргачев Антон Наумович

Мать: Моргачева Аграфена Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Ефрем Андреев Моргачев и Васса Андреева Мерзликина
Смерть
Неизвестно

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