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Евдоким Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1830

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Васса Меркулова

Бракосочетание
11.01.1848

Жена: Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
24.09.1850

Дочь: Фёкла Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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