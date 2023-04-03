Евдоким Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1828 или 1830
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Васса Меркулова
Бракосочетание
11.01.1848
Жена: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
24.09.1850
Дочь: Фёкла Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно