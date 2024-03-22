Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти01.08.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван Васильев
Мать: Ирина Николаева
Бракосочетание
02.11.1820
Жена: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Сын: Евдоким Гаврилов
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Устинья Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
04.10.1837
Сын: Филипп Гаврилов
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
05.08.1842
Дочь: Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Рождение ребёнка
22.01.1846
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Меркулова
Смерть
01.08.1843
Причина смерти: от чахотки