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Гавриил Иванов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

01.08.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Васильев

Мать: Ирина Николаева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.11.1820

Жена: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Евдоким Гаврилов

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Устинья Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Рождение ребёнка
04.10.1837

Сын: Филипп Гаврилов

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1842

Дочь: Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1846

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Меркулова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Меркулова

Смерть
01.08.1843
Причина смерти: от чахотки
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