Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1848
Муж: Евдоким Гаврилов
Рождение ребёнка
24.09.1850
Дочь: Фёкла Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Гаврилов
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Гаврилов
Смерть
Неизвестно