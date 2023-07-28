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Евдокия Филиппова

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 или 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.01.1848

Муж: Евдоким Гаврилов

Рождение ребёнка
24.09.1850

Дочь: Фёкла Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Гаврилов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Гаврилов

Смерть
Неизвестно