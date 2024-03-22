Васса Меркулова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
02.11.1820
Муж: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Сын: Евдоким Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Устинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1837
Сын: Филипп Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1842
Дочь: Васса Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1846
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Иванов
Смерть
Неизвестно