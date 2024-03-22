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Васса Меркулова

Место рождения

Мансурово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Мансурово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.11.1820

Муж: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Евдоким Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Устинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
04.10.1837

Сын: Филипп Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1842

Дочь: Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1846

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Иванов

Смерть
Неизвестно
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