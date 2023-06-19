Бурдуков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бурдуков Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бурдукова Мария Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бурдукова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бурдукова Елена Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бурдуков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурдуков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бурдуков Василий Павлович
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бурдукова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно