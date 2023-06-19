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Бурдуков Павел Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бурдуков Иван Кириллович

Мать: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бурдуков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бурдукова Мария Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бурдукова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бурдуков Иван Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бурдукова Елена Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бурдуков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурдуков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бурдуков Василий Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бурдукова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдукова Федосья Алексеевна