Бардукова (Скороходова) Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардукова (Скороходова) Авдотья Семёновна

Место рождения

Каменка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бардуков Павел Иванович

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бардукова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бардуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бардуков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бардуков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ирошникова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардуков Иван Кириллович