Бардукова (Скороходова) Авдотья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бардукова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бардуков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бардуков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ирошникова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бардуков Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно