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Бурдуков Иван Кириллович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бурдуков Кирилл Егорович

Мать: Бурдукова Мария Яковлевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бурдуков Иван Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бурдуков Павел Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бурдукова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бурдуков Иван Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бурдуков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бурдуков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бурдуков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ирошникова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдукова Авдотья Семёновна

Смерть
1904
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд