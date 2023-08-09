Бурдуков Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1904
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бурдукова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бурдуков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бурдуков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурдуков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ирошникова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бурдукова Авдотья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904