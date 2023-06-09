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Бардуков Алексей Павлович
Бардуков Алексей Павлович
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Бардуков Павел Иванович
1873 г.р.
Мать
Бардукова (Сулина) Федосья Алексеевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Бардуков Павел Иванович
Мать:
Бардукова Федосья Алексеевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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