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Бардуков Алексей Павлович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бардуков Павел Иванович

Мать: Бардукова Федосья Алексеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд