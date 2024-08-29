Павел Иванович
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Антоний
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Александр
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иван
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Павлова Дарья Павловна
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: (воробьева) Катруц Антонина Павловна
Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна
Смерть
Неизвестно