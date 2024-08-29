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Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1868 г.р.
1889 г.р.
1894 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Антоний

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Александр

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иван

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Павлова Дарья Павловна

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: (воробьева) Катруц Антонина Павловна

Мать ребёнка: Павлова Соломония Петровна

Смерть
Неизвестно

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