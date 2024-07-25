(Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1908

Дата смерти

07.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908

Отец: Павел Иванович

Мать: Павлова (Петрова) Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1934

Дочь: Журавлева (Воробьева) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Воробьев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Смерть
07.11.1982

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