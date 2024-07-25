(Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1908
Дата смерти07.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908
Рождение ребёнка
1932
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1934
Дочь: Журавлева (Воробьева) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1937
Сын: Воробьев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Смерть
07.11.1982