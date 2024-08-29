Павлова (Петрова) Соломония Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1868
Дата смерти17.09.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1868
Отец: Петров Петр ?
Мать: ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Александр
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иван
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Павлова (Петрова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
17.09.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург