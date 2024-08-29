Павлова (Петрова) Соломония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Петрова) Соломония Петровна

Павлова (Петрова) Соломония Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1868

Дата смерти

17.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1868

Отец: Петров Петр ?

Мать: ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Александр

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иван

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Павлова (Петрова) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Смерть
17.09.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.