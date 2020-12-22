Воробьев Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1937
Дата смерти22.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Рождение ребёнка
28.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2020