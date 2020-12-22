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Воробьев Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1937

Дата смерти

22.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937

Отец: Воробьев Николай Иванович

Мать: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Рождение ребёнка
28.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2020

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