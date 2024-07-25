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Воробьев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1903

Дата смерти

23.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903

Отец: Воробьев Иван Михайлович

Мать: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
22.08.1934

Дочь: Журавлева (Воробьева) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Воробьев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна

Смерть
23.01.1942

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