Воробьев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1903
Дата смерти23.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903
Рождение ребёнка
1932
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
22.08.1934
Рождение ребёнка
06.05.1937
Сын: Воробьев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: (Воробьева) Катруц (Павлова) Антонина Павловна
Смерть
23.01.1942