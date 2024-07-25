Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Антоний

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Смерть
1890

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