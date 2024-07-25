Евдокия Степановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Антоний
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
1890