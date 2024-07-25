Павлова (Петрова) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Петрова) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Павел Иванович

Мать: Павлова (Петрова) Соломония Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1922

Сын: Павлов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
20.09.1926

Сын: Павлов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
28.10.1931

Сын: Павлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
25.01.1934

Сын: Павлов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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