Павлова (Петрова) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
20.10.1922
Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
20.09.1926
Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
28.10.1931
Сын: Павлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
25.01.1934
Отец ребёнка: Павлов Василий Митрофанович
Смерть
Неизвестно