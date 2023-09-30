Погорелой Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Погорелой Сидор Семенович
Мать: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Погорелой Григорий Иванович
Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Погорелова) София Ивановна
Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна