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Погорелой Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Погорелой Сидор Семенович

Мать: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Погорелой Иван Иванович

Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Погорелой Григорий Иванович

Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Погорелова) София Ивановна

Мать ребёнка: (Власенкова) Марья Савельевна

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