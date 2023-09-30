Матрена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Погорелой Данила Сидорович
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Погорелой Харитон Сидорович
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Погорелой Филипп Сидорович
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Погорелой Василий Сидорович
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович