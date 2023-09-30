Матрена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Погорелой Иван Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Погорелой Данила Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Погорелой Харитон Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Погорелой Филипп Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелой Иван Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Погорелой Василий Сидорович

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Погорелой Сидор Семенович

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