(Власенкова) Марья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Власенкова) Марья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Погорелой Иван Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Погорелой Григорий Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

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