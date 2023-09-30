(Власенкова) Марья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Погорелой Григорий Иванович
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович