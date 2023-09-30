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Погорелой Григорий Иванович
Погорелой Григорий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Пол
Мужской
Отец
Погорелой Иван Сидорович
1767 г.р.
Мать
(Власенкова) Марья Савельевна
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Погорелой Иван Сидорович
Мать:
Марья Савельевна
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