Погорелой Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелой Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Погорелой Иван Сидорович

Мать: Марья Савельевна

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