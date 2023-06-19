Барабанов Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
30.01.1856
Жена: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Барабанов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1894
Сын: Барабанов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно