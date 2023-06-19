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Барабанов Михаил Трофимович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Барабанов Трофим Тимофеев

Мать: Барабанова Елизавета Лаврентьевна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1856

Жена: Екатерина Андреевна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Барабанов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Барабанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно