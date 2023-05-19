Барабанов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Барабанов Михаил Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
19.08.1912
Сын: Барабанов Александр Васильев
Мать ребёнка: Барабанова Наталья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно