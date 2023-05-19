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Барабанов Василий Михайлович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Барабанов Михаил Трофимович

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Барабанова Наталья Антонова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Барабанов Александр Васильев

Мать ребёнка: Барабанова Наталья Антонова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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