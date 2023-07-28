Барабанова Елизавета Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанова Елизавета Лаврентьевна

Барабанова Елизавета Лаврентьевна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий Михайлович

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Барабанов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Барабанов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Барабанов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Егор Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Трофим Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно