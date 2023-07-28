Барабанова Елизавета Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Барабанов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Барабанов Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Барабанов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Егор Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно