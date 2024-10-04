Демушкина Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
14 10 11 1871 (Демушкин) Егор Алексеевич Алексей Кондратьевич 18 Тшлыково 1 1853 Анастасия Ивановна сирота 16 Поляны 1 1855 Тшлыково крестьянин Иван Федорович Тшлыково крестьянин Петр Никитич... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
Бракосочетание
10.11.1871
14 10 11 1871 (Демушкин) Егор Алексеевич Алексей Кондратьевич 18 Тшлыково 1 1853 Анастасия Ивановна сирота 16 Поляны 1 1855 Тшлыково крестьянин Иван Федорович Тшлыково крестьянин Петр Никитич... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1873
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
13 1 7 1873 сын Роман Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна Тшлыково крестьянка Анна Андреевна Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Демушкин Николай Егорович
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1880
Сын: Демушкин Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
11 19 3 1880 сын Гавриил Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Демушкин Митрофан Егорович
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1891
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
29 23 9 1891 сын Сергей Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна Тшлыково крестьянин Терентьевич Бабино крестьянка Феодосья Филипповна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Корнишова (Демушкина) Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Демушкин Капитон Егорович
Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно