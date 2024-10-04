Демушкина Анастасия Ивановна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демушкина Анастасия Ивановна

Место рождения

Поляны, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляны, Белевский муниципальный район, Тульская область
14 10 11 1871 (Демушкин) Егор Алексеевич Алексей Кондратьевич 18 Тшлыково 1 1853 Анастасия Ивановна сирота 16 Поляны 1 1855 Тшлыково крестьянин Иван Федорович Тшлыково крестьянин Петр Никитич... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Демьян Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
14 10 11 1871 (Демушкин) Егор Алексеевич Алексей Кондратьевич 18 Тшлыково 1 1853 Анастасия Ивановна сирота 16 Поляны 1 1855 Тшлыково крестьянин Иван Федорович Тшлыково крестьянин Петр Никитич... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Демушкин Роман Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
13 1 7 1873 сын Роман Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна Тшлыково крестьянка Анна Андреевна Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
1879

Сын: Демушкин Николай Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1880

Сын: Демушкин Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
11 19 3 1880 сын Гавриил Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1889

Сын: Демушкин Митрофан Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Демушкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
29 23 9 1891 сын Сергей Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна Тшлыково крестьянин Терентьевич Бабино крестьянка Феодосья Филипповна
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Корнишова (Демушкина) Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Демушкин Капитон Егорович

Отец ребёнка: Демушкин Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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