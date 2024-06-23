Демушкин Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1879
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Бракосочетание
01.11.1898
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Демушкина Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
10 28 5 1900 дочь Феодосья Тшлыково солдат Демушкин Николай Егорович Анна Карповна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
Рождение ребёнка
22.01.1910
Сын: Демушкин Ефрем Николаевич
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
5 22 1 1910 сын Ефрем Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андрей Васильевич Тшлыково крестьянка Слесарева Марфа Васильевна Федор Ульянович
Рождение ребёнка
14.01.1913
Дочь: Демушкина Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
3 14 1 1913 дочь Ксения Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андроний Васильевич Тшлыково крестьянка Клочкова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1914
Сын: Демушкин Семен Николаевич
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
7 5 2 1914 сын Семен Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андрон Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна
Смерть
Неизвестно