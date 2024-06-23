Демушкин Николай Егорович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демушкин Николай Егорович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Демушкин Егор Алексеевич

Мать: Демушкина Анастасия Ивановна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 11 1 11 1898 Демушкин Николай Егорович 19 Тшлыково 1 1879 Болтнева Анна Карповна Евдокия 21 Тшлыково 1 1877 Тшлыково крестьянин Трофим Пантелеймонович Тшлыково крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Демушкина Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
10 28 5 1900 дочь Феодосья Тшлыково солдат Демушкин Николай Егорович Анна Карповна
Рождение ребёнка
1905

Сын: Демушкин Марк Николаевич

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1910

Сын: Демушкин Ефрем Николаевич

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
5 22 1 1910 сын Ефрем Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андрей Васильевич Тшлыково крестьянка Слесарева Марфа Васильевна Федор Ульянович
Рождение ребёнка
14.01.1913

Дочь: Демушкина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
3 14 1 1913 дочь Ксения Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андроний Васильевич Тшлыково крестьянка Клочкова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1914

Сын: Демушкин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
7 5 2 1914 сын Семен Тшлыково крестьянин Демушкин Николай Егорович Анна Карповна Тшлыково крестьянин Болтнев Андрон Васильевич
Рождение ребёнка
1915

Сын: Демушкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Демушкина (Болтнева) Анна Карповна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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