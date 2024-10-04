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Демушкин Сергей Егорович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891

Отец: Демушкин Егор Алексеевич

Мать: Демушкина Анастасия Ивановна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
29 23 9 1891 сын Сергей Тшлыково крестьянин (Демушкин) Егор Алексеевич Анастасия Ивановна Тшлыково крестьянин Терентьевич Бабино крестьянка Феодосья Филипповна
Бракосочетание
28.04.1913

Жена: Демушкина (Калабина) Павла Давидовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 8 28 4 1913 Демушкин Сергей Егорович 22 Тшлыково 1 1891 Калабина Павла Давидовна 19 Тшлыково 1 1894 Бачурино крестьянин Карпунов Петр Селиверстович Тшлыково крестьянин Гуд... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Демушкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Демушкина (Калабина) Павла Давидовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 27 12 7 1915 сын Михаил Тшлыково крестьянин Демушкин Сергей Егорович Павла Давидовна Тшлыково крестьянин Черников Егор Флорович Тшлыково крестьянка Калабина Евдокия Ильинич... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Демушкин Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Демушкина (Калабина) Павла Давидовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 21 22 4 1918 сын Егор Тшлыково гражданин Демушкин Сергей Егорович Павла Давидовна Тшлыково гражданин Болтнев Григорий Карпович Тшлыково крестьянка Колабина Евдокия Ильиничн... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1919

Сын: Демушкин Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Демушкина (Калабина) Павла Давидовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 48 27 10 1919 сын Семен Тшлыково гражданин Демушкин Сергей Егорович Павла Давидовна Тшлыково гражданин Болтнев Григорий Карпович Тшлыково крестьянка Колабина Евдокия Ильини... Показать все
Смерть
Неизвестно

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