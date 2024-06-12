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Демушкин Митрофан Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Демушкин Егор Алексеевич

Мать: Демушкина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
20.01.1919

Жена: Демушкина (Кабанкова) Евдокия Лаврентьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 3 20 1 1919 Демушкин Митрофан Егорович 30 Тшлыково 1 1889 Кабанкова Евдокия Лаврентьевна 18 Спасское 1 1901 Тшлыково гражданин Демушкин Христофор Спасское гражданин К... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Сын: Демушкин Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Демушкина (Кабанкова) Евдокия Лаврентьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Инфа с сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6912689/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DДемушкин%26place_birth%3DТшлыково%20%26group%3Dall... Показать все
Смерть
Неизвестно

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