Демушкин Митрофан Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
20.01.1919
Есть метрика о свадьбе. 3 20 1 1919 Демушкин Митрофан Егорович 30 Тшлыково 1 1889 Кабанкова Евдокия Лаврентьевна 18 Спасское 1 1901 Тшлыково гражданин Демушкин Христофор Спасское гражданин К... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Сын: Демушкин Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Демушкина (Кабанкова) Евдокия Лаврентьевна
Инфа с сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6912689/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DДемушкин%26place_birth%3DТшлыково%20%26group%3Dall... Показать все
Смерть
Неизвестно