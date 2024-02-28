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Шаркевич Маланья Трофимовна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Шаркевич Михаил Ефимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.

Дочь: Гультяева Софья Михайловна

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Сын: Шаркевич Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1889 ст.

Дочь: Шаркевич Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.

Сын: Шаркевич Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Сын: Шаркевич Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1903 ст.

Сын: Шаркевич Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1905 ст.

Дочь: Шаркевич Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1944
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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