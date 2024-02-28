Шаркевич Маланья Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.
Дочь: Гультяева Софья Михайловна
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
09.11.1889 ст.
Дочь: Шаркевич Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.
Сын: Шаркевич Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.
Сын: Шаркевич Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
03.04.1903 ст.
Сын: Шаркевич Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.02.1905 ст.
Дочь: Шаркевич Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шаркевич Михаил Ефимович
Смерть
1944