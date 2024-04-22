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Шаркевич Михаил Ефимович

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Шаркевич Ефим Евстигнеевич

Мать: Шаркевич Дарья Васильевна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Шаркевич Маланья Трофимовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.

Дочь: Гультяева Софья Михайловна

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Сын: Шаркевич Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1889 ст.

Дочь: Шаркевич Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.

Сын: Шаркевич Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Сын: Шаркевич Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1903 ст.

Сын: Шаркевич Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1905 ст.

Дочь: Шаркевич Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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