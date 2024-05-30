Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1885 ст.
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885 ст.
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.
Сын: Гультяев Пётр Константинович
Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.
Дочь: Маркевич (Гультяева) Степанида Константиновна
Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Дочь: Гультяева Дина (Домна) Константиновна
Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич
Смерть
1944