Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна

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Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.08.1885 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885 ст.

Отец: Шаркевич Михаил Ефимович

Мать: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Гультяев Константин Евстифеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.

Сын: Гультяев Пётр Константинович

Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.

Дочь: Маркевич (Гультяева) Степанида Константиновна

Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Дочь: Гультяева Дина (Домна) Константиновна

Отец ребёнка: Гультяев Константин Евстифеевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1944

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