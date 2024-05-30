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Гультяев Константин Евстифеевич

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Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гультяев Евстафий Алексеевич

Мать: Гультяева Мавра Илларионовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.

Сын: Гультяев Пётр Константинович

Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.

Дочь: Маркевич (Гультяева) Степанида Константиновна

Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Дочь: Гультяева Дина (Домна) Константиновна

Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1946

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