Гультяев Константин Евстифеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.
Сын: Гультяев Пётр Константинович
Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.
Дочь: Маркевич (Гультяева) Степанида Константиновна
Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Дочь: Гультяева Дина (Домна) Константиновна
Мать ребёнка: Гультяева (Шаркевич) Софья Михайловна
Смерть
1946