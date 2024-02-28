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Шаркевич Ефим Михайлович

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887 ст.

Отец: Шаркевич Михаил Ефимович

Мать: Шаркевич Маланья Трофимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Жена: Шаркевич Пелагея Ефимовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Дочь: Шаркевич Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Шаркевич Пелагея Ефимовна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.06.1913 ст.

Жена: Шаркевич Наталья Андреевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.

Сын: Шаркевич Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Шаркевич Наталья Андреевна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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