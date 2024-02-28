Шаркевич Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887 ст.
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Дочь: Шаркевич Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Шаркевич Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
05.06.1913 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.
Сын: Шаркевич Гавриил Ефимович
Мать ребёнка: Шаркевич Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно