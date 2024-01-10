Шаркевич (Боровкова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1889 ст.
Отец: Боровков Андрей Ильич
Мать: Боровкова Ирина Ивановна
Бракосочетание
05.06.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.
Сын: Шаркевич Гавриил Ефимович
Отец ребёнка: Шаркевич Ефим Михайлович
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно