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Шаркевич (Боровкова) Наталья Андреевна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1889 ст.

Отец: Боровков Андрей Ильич

Мать: Боровкова Ирина Ивановна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.06.1913 ст.

Муж: Шаркевич Ефим Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.

Сын: Шаркевич Гавриил Ефимович

Отец ребёнка: Шаркевич Ефим Михайлович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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