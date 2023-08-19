Чолпан Прокофий Павлович
Место рождения
Дата рождения09.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904
Отец: Чолпан Павел Николаевич
Мать: Чолпан Устиния Павловна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чолпан Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Чолпан Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Чолпан Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно