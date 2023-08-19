Чолпан Прокофий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧолпан Прокофий Павлович

Чолпан Прокофий Павлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

09.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904

Отец: Чолпан Павел Николаевич

Мать: Чолпан Устиния Павловна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чолпан Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Чолпан Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close