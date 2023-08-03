Чолпан Николай Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Чолпан Прокофий Павлович
Мать: Чолпан Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Ирина
Смерть
2000