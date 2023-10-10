Чолпан (Фита) Устиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Фита) Устиния Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Фита Павел Ильич

Мать: ?

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1894

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1896

Сын: Чолпан Георгий Павлович

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1899

Сын: Чолпан Иван Павлович

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1902

Сын: Чолпан Павел Павлович

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Чолпан Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: София Павловна

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Рождение ребёнка
21.02.1910

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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