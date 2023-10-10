Чолпан (Фита) Устиния Павловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Фита Павел Ильич
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
27.10.1894
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1896
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1899
Сын: Чолпан Иван Павлович
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1902
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1904
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: София Павловна
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1910
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Чолпан Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно