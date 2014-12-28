Генералов Николай Яковлевич 19.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералов Николай Яковлевич

Место рождения

Ступино, Ступино, Московская область

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

28.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: Генералов Яков Алексеевич

Мать: Генералова Евгения Ивановна

Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1958

Сын: Генералов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Генералова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Генералов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Генералова Валентина Петровна

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.12.2014

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