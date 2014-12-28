Генералов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти28.12.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1958
Сын: Генералов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Генералова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1961
Сын: Генералов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Генералова Валентина Петровна
Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.12.2014