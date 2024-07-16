Генералов Яков Алексеевич 03.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералов Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1909

Дата смерти

20.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генералова Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1929

Сын: Генералов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Генералова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: Генералов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Генералова Евгения Ивановна

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
20.03.1984

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