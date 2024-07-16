Генералов Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1909
Дата смерти20.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генералова Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1929
Сын: Генералов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Генералова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: Генералов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Генералова Евгения Ивановна
Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
20.03.1984