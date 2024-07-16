Генералова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1929
Сын: Генералов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Генералов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: Генералов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Генералов Яков Алексеевич
Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно