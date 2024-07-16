Генералова Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералова Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1929

Сын: Генералов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Генералов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: Генералов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Генералов Яков Алексеевич

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно

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