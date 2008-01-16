Генералова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1937
Дата смерти16.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: Сорокин Петр Максимович
Мать: Сорокина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1961
Сын: Генералов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Генералов Николай Яковлевич
Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.01.2008