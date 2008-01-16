Генералова Валентина Петровна 10.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1937

Дата смерти

16.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Сорокин Петр Максимович

Мать: Сорокина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Генералов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Генералов Николай Яковлевич

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.01.2008

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