Николаевская Глафира Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николаевский Евгений Феофилактович
Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Николаевский Николай Феофилактович
Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николаевский Александр Феофилактович
Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович
Рождение ребёнка
?.08.1840
Дочь: Якубова Поликсения Феофилактовна
Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Николаевская Людмила Феофилактовна
Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович
Место жительства
До 1849
Место жительства
С 1849 по 1867
Место жительства
С 1867
Смерть
Неизвестно