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Николаевская Глафира Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Муж: Николаевский Феофилакт Стефанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Николаевский Евгений Феофилактович

Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Николаевский Николай Феофилактович

Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Николаевский Александр Феофилактович

Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович

Рождение ребёнка
?.08.1840

Дочь: Якубова Поликсения Феофилактовна

Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Николаевская Людмила Феофилактовна

Отец ребёнка: Николаевский Феофилакт Стефанович

Место жительства
До 1849
Место жительства
С 1849 по 1867
Место жительства
С 1867
Смерть
Неизвестно
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