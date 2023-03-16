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Николаевский Феофилакт Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

21.11.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Жена: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николаевский Евгений Феофилактович

Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1829 по 1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящение в духовный сан
1829
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Николаевский Николай Феофилактович

Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящение в духовный сан
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
протоиерей
Рождение ребёнка
1837

Сын: Николаевский Александр Феофилактович

Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.08.1840

Дочь: Якубова Поликсения Феофилактовна

Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Николаевская Людмила Феофилактовна

Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1849 по 1867
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1867 по 1873
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.11.1873 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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