Николаевский Феофилакт Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти21.11.1873 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николаевский Евгений Феофилактович
Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна
Место жительства
С 1829 по 1849
Посвящение в духовный сан
1829
Рождение ребёнка
1834
Сын: Николаевский Николай Феофилактович
Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна
Посвящение в духовный сан
1834
протоиерей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николаевский Александр Феофилактович
Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна
Рождение ребёнка
?.08.1840
Дочь: Якубова Поликсения Феофилактовна
Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Николаевская Людмила Феофилактовна
Мать ребёнка: Николаевская Глафира Стефановна
Место жительства
С 1849 по 1867
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1867 по 1873
Смерть
21.11.1873 ст.