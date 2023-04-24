Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.
Сын: Петров-Анисимов Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
09.06.1874 ст.
Дочь: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
29.09.1876 ст.
Сын: Петров-Анисимов Роман Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Дочь: Петрова-Анисимова Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
07.03.1879 ст.
Дочь: Петрова-Анисимова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.
Дочь: Петрова-Анисимова Пераскева Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
05.09.1885 ст.
Дочь: Петрова-Анисимова Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.
Сын: Петров-Анисимов Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович
Смерть
Неизвестно