Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна

Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.10.1870 ст.

Муж: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Сын: Петров-Анисимов Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1874 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1876 ст.

Сын: Петров-Анисимов Роман Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1879 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова Пераскева Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1885 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.

Сын: Петров-Анисимов Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close