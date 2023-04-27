Петрова-Анисимова (Трофимова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Анисимова (Трофимова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.03.1879 ст.

Дата смерти

29.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1879 ст.

Отец: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Мать: Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Муж: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1900 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева-Игонина (Иванова-Спиридонова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1901 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева-Игонина (Иванова-Спиридонова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов (Иванов) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.12.1904
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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