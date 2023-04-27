Петрова-Анисимова (Трофимова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1879 ст.
Дата смерти29.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1879 ст.
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1900 ст.
Дочь: Киприянова-Игнатьева-Игонина (Иванова-Спиридонова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1901 ст.
Дочь: Киприянова-Игнатьева-Игонина (Иванова-Спиридонова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов (Иванов) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев-Игонин (Спиридонов) Василий Иванович
Смерть
29.12.1904