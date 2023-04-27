Петров-Анисимов (Трофимов) Кондратий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889 ст.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.
Сын: Петров-Анисимов-Петровичев (Яковлев) Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
04.08.1912
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.
Сын: Петров-Анисимов-Петровичев (Яковлев) Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна
Смерть
Неизвестно