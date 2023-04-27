Петров-Анисимов (Трофимов) Кондратий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров-Анисимов (Трофимов) Кондратий Яковлевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889 ст.

Отец: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Мать: Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.

Сын: Петров-Анисимов-Петровичев (Яковлев) Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Петров-Анисимов-Петровичев (Яковлев) Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.

Сын: Петров-Анисимов-Петровичев (Яковлев) Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Марина Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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