Петрова-Анисимова (Трофимова) Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1874 ст.
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1896 ст.
Сын: Мокеев-Иосифов Иоанн (Иван) Аверкиевич
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Анна Аверкиевна
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Мария Аверкиевна
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Пераскева Аверкиевна
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1904 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Ольга Аверкиевна
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.
Сын: Иосифов-Мокеев Михаил Аверкиевич
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.
Сын: Мокеев-Иосифов Андрей Аверкиевич
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Сын: Иосифов-Мокеев Григорий Аверкиевич
Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович
Смерть
Неизвестно