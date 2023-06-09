Петрова-Анисимова (Трофимова) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Анисимова (Трофимова) Акилина Яковлевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1874 ст.

Отец: Анисимов Яков (Иаков) Трофимович

Мать: Петрова-Анисимова Дарья Исайевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Муж: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1896 ст.

Сын: Мокеев-Иосифов Иоанн (Иван) Аверкиевич

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Анна Аверкиевна

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Мария Аверкиевна

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Пераскева Аверкиевна

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1904 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Ольга Аверкиевна

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.

Сын: Иосифов-Мокеев Михаил Аверкиевич

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Иосифов Петр Аверкиевич

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.

Сын: Мокеев-Иосифов Андрей Аверкиевич

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.

Сын: Иосифов-Мокеев Григорий Аверкиевич

Отец ребёнка: Иосифов Аверкий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно