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Иосифов (Мокеев) Аверкий Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1875 ст.

Отец: Иосифов Иоанн (Иван) Мокиевич

Мать: Иосифова Ирина Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Жена: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1894 ст.

Сын: Мокеев-Иосифов Яков Аверкиевич

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1896 ст.

Сын: Мокеев-Иосифов Иоанн (Иван) Аверкиевич

Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Анна Аверкиевна

Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Дочь: Мокеева-Иосифова Мария Аверкиевна

Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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