Иосифов (Мокеев) Аверкий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1875 ст.
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1894 ст.
Сын: Мокеев-Иосифов Яков Аверкиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1896 ст.
Сын: Мокеев-Иосифов Иоанн (Иван) Аверкиевич
Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Анна Аверкиевна
Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Дочь: Мокеева-Иосифова Мария Аверкиевна
Мать ребёнка: Петрова-Анисимова Акилина Яковлевна
Смерть
Неизвестно