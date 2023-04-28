Петрова (Вавилова) Евдокия Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Вавилова) Евдокия Вавиловна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

22.12.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1844 ст.

Муж: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1844 ст.

Сын: Петров (Васильев) Осип Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1846 ст.

Сын: Петров (Васильев) Петр Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1847 ст.

Дочь: Петрова (Васильева) Стефанида Исайевна

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Петров (Васильев) Стефан Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1850 ст.

Сын: Петров (Васильев) Георгий Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1852 ст.

Сын: Петров (Васильев) Феодор Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1853 ст.

Дочь: Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1855 ст.

Сын: Петров (Васильев) Павел Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1857 ст.

Сын: Петров (Васильев) Иоанн (Иван) Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Сын: Петров (Васильев) Евфимий Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1861 ст.

Сын: Петров (Васильев) Илья 2 Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1861 ст.

Сын: Петров (Васильев) Илья 1 Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1863 ст.

Сын: Петров (Васильев) Иларион Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1866 ст.

Сын: Петров (Васильев) Тихон Исайевич

Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.12.1871 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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