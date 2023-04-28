Петрова (Вавилова) Евдокия Вавиловна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти22.12.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Петров (Васильев) Осип Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Петр Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Дочь: Петрова (Васильева) Стефанида Исайевна
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Стефан Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Георгий Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Феодор Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Дочь: Петрова-Анисимова (Васильева) Дарья Исайевна
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Павел Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Иоанн (Иван) Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Евфимий Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Илья 2 Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Илья 1 Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Иларион Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич
Сын: Петров (Васильев) Тихон Исайевич
Отец ребёнка: Петров Исай Васильевич