Севастьяновъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Севастьяновъ Василій
Мать: Севастьянова Ѳеодосія
Бракосочетание
08.?.1899
Жена: Севастьянова Мария
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Мария
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Севастьянова Мария
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Севастьянова Мария
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Севастьянова Мария
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Мария
Смерть
Неизвестно