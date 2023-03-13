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Севастьяновъ Константинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Севастьяновъ Василій

Мать: Севастьянова Ѳеодосія

Бракосочетание
08.?.1899

Жена: Севастьянова Мария

Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Мария

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Севастьянова Мария

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Севастьянова Мария

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Севастьянова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Мария

Смерть
Неизвестно
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